Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии

Вандалы осквернили советское воинское захоронение в австрийской общине Эбензе (Нижняя Австрия): неизвестные повредили барельеф на памятнике воинам.

Об этом сообщило посольство России.

«Неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено вокруг Дня победы в Великой Отечественной войне», — сказано в заявлении.

Ранее протоиерей Виктор Потапов сообщил, что неизвестные осквернили русскую православную часовню, которая находится на кладбище в Вашингтоне.

Также 9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.