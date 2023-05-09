Посол России Андреев назвал безобразием инцидент на мемориальном кладбище в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал инцидент на мемориальном кладбище в Варшаве.

«На этот раз видно, что была чёткая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка.

По словам Андреева, старший полицейский заявил, что происходит «официальное мероприятие, санкционированное мэрией».

«А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время», — сказал посол.

При этом он подчеркнул, что ситуация не выбила дипломатов из равновесия, День Победы всегда будет для россиян праздником.

Ранее сообщалось, что агрессивная толпа помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

Люди требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, оттеснили дипломата к машине и вынудили его покинуть мемориальное кладбище.