Суд отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая в Берлине
- РИА Новости
«Высший административный суд счёл нашу жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещён на ранее обозначенных мемориалах», — цитирует РИА Новости заявление полиции Берлина.
7 мая административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая.
При этом полиция германской столицы обжаловала это решение суда.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что запрет берлинских властей на демонстрацию 8—9 мая российского флага и символики Дня Победы является недопустимым. Российская сторона потребовала отменить запреты.