Суд отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая в Берлине

Высший административный суд Берлина отменил постановление суда первой инстанции, который разрешил флаги России и СССР у советских мемориалов в Берлине 9 мая.

«Высший административный суд счёл нашу жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещён на ранее обозначенных мемориалах», — цитирует РИА Новости заявление полиции Берлина.

7 мая административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая.

При этом полиция германской столицы обжаловала это решение суда.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что запрет берлинских властей на демонстрацию 8—9 мая российского флага и символики Дня Победы является недопустимым. Российская сторона потребовала отменить запреты.