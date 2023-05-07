Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая.

Об этом сообщила телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

При этом полиция германской столицы обжаловала это решение суда.

Ранее полиция Берлина запретила использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что запрет берлинских властей на демонстрацию 8—9 мая российского флага и символики Дня Победы является недопустимым. Российская сторона потребовала отменить запреты.