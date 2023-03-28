Шестеро погибших, при обыске нашли план здания: что известно о стрельбе в школе Нэшвилла

28-летняя Одри Хейл, идентифицировавшая себя как мужчина, устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл. Жертвами её нападения стали трое детей и трое взрослых. О мотивах Хейл пока не сообщалось. Известно, что она заранее планировала преступление: в её доме нашли подробный план здания школы.

В приходской школе американского города Нэшвилл произошла стрельба. Её устроила трансгендер — 28-летняя Одри Хейл.

Как сообщили в полицейском департаменте Нэшвилла, Одри Хейл много лет назад училась в этой школе. Она прибыла к общеобразовательному учреждению на своём автомобиле Honda Fit. На камерах видеонаблюдения можно заметить, что она была вооружена двумя полуавтоматическими штурмовыми винтовками и пистолетом.

Отмечается, что по крайней мере две из этих единиц оружия были приобретены на законных основаниях.

Жертвами действий Хейл стали шесть человек: трое детей в возрасте девяти лет, а также директор школы, его заместитель и охранник.

По данным полиции, первый сигнал о ЧП поступил к ним в 10:13 по местному времени, а уже через 14 минут полицейские ликвидировали угрозу. Двое сотрудников правоохранительных органов смертельно ранили Хейл в ходе перестрелки на втором этаже школы.

После инцидента полиция обыскала дом Хейл. Там были найдены подробные планы учебного заведения, две единицы оружия и другие улики. Это позволило сделать вывод, что преступление было спланировано заранее.

По словам главы полицейского департамента Нэшвилла, на данный момент мотивы, толкнувшие Хейл на преступление, неизвестны.

Наряду с этим выяснилось, что Одри Хейл идентифицировала себя как мужчина. В учётных записях в соцсетях Хейл использовала в отношении себя местоимения «он/его». Во время нападения Хейл была одета в камуфляжные брюки, чёрный жилет и красную бейсболку.

На инцидент практически сразу отреагировали в Белом доме. При этом Джо Байден, комментируя случившееся, сначала выступил с шуткой про мороженое.

«Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я люблю мороженое с шоколадной крошкой. Я спустился вниз, потому что здесь обещали мороженое. Кстати, наверху у меня полный холодильник мороженого. Вы думаете, я шучу? Я не шучу», — сказал американский лидер.

После этого глава Белого дома всё-таки призвал законодателей утвердить его запрет на продажу штурмового оружия в стране.

Между тем член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин возложила именно на Байдена вину за произошедшее, напомнив ему, что именно разработанный бывшим сенатором закон о свободных от оружия школах в США сделал детей беззащитными перед вооружённым насилием. По её словам, дети и школьные работники должны быть вооружены.

«Джо Байдену и демократам следует отказаться от защиты Секретной службы и поставить себя на тот же уровень, что и беззащитные, невинные, драгоценные дети в школе», — подчеркнула она.

«В США очень много обозлённых людей»

Проблема насилия с применением оружия для Америки традиционна, заявил политолог-американист Малек Дудаков. При этом он добавил, что в последние годы уровень преступности в Штатах вырос, в том числе из-за событий, связанных с протестным движением BLM.

«Вероятно, данный инцидент насилия связан с противоборством вокруг вопроса трансгендеров, тем более что многие штаты, включая Теннесси, где случился масс-шутинг, начали вводить ограничения, например, на программы операций по смене пола для несовершеннолетних. Я допускаю, что такие инциденты и дальше будут происходить, учитывая, что очень сильное в Америке образовалось трансгендерное лобби и очень много обозлённых людей, которые готовы брать в руки оружие и пытаться таким образом бороться с тем, что они считают ущемлением своих прав со стороны отдельных штатов», — пояснил собеседник RT.

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT, в Соединённых Штатах происходят достаточно серьёзные процессы дестабилизации, в числе которых ухудшение положения населения, дестабилизация общества, политические разногласия.