В американском Нэшвилле убили злоумышленника, открывшего стрельбу в школе

В американском городе Нэшвилл в штате Теннесси полицейские ликвидировали злоумышленника, открывшего стрельбу в частной христианской школе.

Об этом сообщил местный полицейский отдел.

«Полиция приняла меры в отношении нападавшего, в результате он погиб», — говорится в сообщении отдела в Twitter.

Полиция не сообщает о пострадавших и погибших.

При этом местный телеканал WKRN утверждает, что кроме стрелявшего, могли погибнуть три человека.

На сайте телеканала добавляется, что экстренные службы говорят о множестве пострадавших.