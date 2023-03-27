В американском Нэшвилле убили злоумышленника, открывшего стрельбу в школе
- AP
- © Metro Nashville Police Department
Об этом сообщил местный полицейский отдел.
«Полиция приняла меры в отношении нападавшего, в результате он погиб», — говорится в сообщении отдела в Twitter.
Полиция не сообщает о пострадавших и погибших.
При этом местный телеканал WKRN утверждает, что кроме стрелявшего, могли погибнуть три человека.
На сайте телеканала добавляется, что экстренные службы говорят о множестве пострадавших.