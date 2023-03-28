Байден начал своё выступление о стрельбе в Нэшвилле с шутки про мороженое

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Президент США Джо Байден начал своё выступление о стрельбе в школе в американском городе Нэшвилл с шутки про мороженое.

«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так», — приводит телеканал CBS News слова Байдена.

После этой шутки американский лидер высказался о стрельбе в школе в Нэшвилле.

Он отметил, что информация о произошедшем всё ещё уточняется.

Байден выразил соболезнования семьям пострадавших и поблагодарил полицейских за быстрое реагирование.

Ранее сообщалось, что семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси.

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