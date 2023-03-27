Семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле

Семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси.

Об этом сообщил медиахолдинг CBS со ссылкой на представителей местных властей.

Отмечается, что были убиты трое детей и трое взрослых.

При этом сообщается, что подозреваемой оказалась девушка. Полицейские её ликвидировали.

Представитель полиции Дон Аарон рассказал, что стрельбу открыла девушка-подросток, которая была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось о стрельбе в частной христианской школе в Нэшвилле.