Семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле

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Семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси.
Семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле
  • AP
  • © John Amis

Об этом сообщил медиахолдинг CBS со ссылкой на представителей местных властей.

Отмечается, что были убиты трое детей и трое взрослых.

При этом сообщается, что подозреваемой оказалась девушка. Полицейские её ликвидировали.

Представитель полиции Дон Аарон рассказал, что стрельбу открыла девушка-подросток, которая была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось о стрельбе в частной христианской школе в Нэшвилле.

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