Семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле
- AP
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Об этом сообщил медиахолдинг CBS со ссылкой на представителей местных властей.
Отмечается, что были убиты трое детей и трое взрослых.
При этом сообщается, что подозреваемой оказалась девушка. Полицейские её ликвидировали.
Представитель полиции Дон Аарон рассказал, что стрельбу открыла девушка-подросток, которая была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о стрельбе в частной христианской школе в Нэшвилле.