Более 40 тыс. погибших и завершение спасательных работ: как Турция и Сирия справляются с последствиями землетрясений

В результате произошедших 6 февраля землетрясений в Турции погибли 40 642 человека, ещё 108 068 — пострадали. Такие данные 18 февраля озвучил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер. Он уточнил, что более 430 тыс. человек были вывезены из зоны бедствия в другие районы. Сезер также сообщил, что большую часть поисково-спасательных работ планируется завершить к вечеру 19 февраля. Ранее сообщалось, что в Сирии от землетрясения погибли более 3,5 тыс. человек.

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 40 642 человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер.

По данным ведомства, от стихийного бедствия пострадали 108 068 человек. Более 430 тыс. жителей республики при этом удалось вывезти из районов, затронутых землетрясением.

Сезер также сообщил, что большую часть поисково-спасательных работ планируется завершить к вечеру 19 февраля.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром подземных толчков стала провинция Кахраманмараш. Каждое землетрясение сопровождалось афтершоками, от которых пострадали соседние провинции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур.

Среди погибших есть и граждане России. Так, 12 февраля стало известно о гибели семиклассника из Рязани и его матери. Как сообщили в школе, ребёнок находился в Турции на лечении.

При этом на 13-й день после землетрясений в Турции продолжают находить выживших. Так, по данным агентства Anadolu, 18 февраля в городе Антакья в провинции Хатай из-под завалов спасли семейную пару с 12-летним ребёнком, который, несмотря на усилия медиков, впоследствии скончался.

Последствия землетрясений в Сирии

© Anas Alkharboutli/dpa

Помимо Турции сейсмическая активность была также зафиксирована в Сирии.

16 февраля замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов со ссылкой на Минздрав арабской республики сообщил, что на подконтрольных правительству территориях погибли 3513 человек, 7396 сирийцев пострадали. В результате подземных толчков было разрушено свыше 1520 зданий, из которых 611 — полностью. Более 45 тыс. человек остались без крова.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии в начале февраля, стали самым сильным стихийным бедствием в Европейском регионе за столетие.

Помощь России

Активное участие в ликвидации последствий стихийного бедствия в Турции и Сирии приняла Россия. Самолёты МЧС по указанию президента РФ Владимира Путина были направлены в пострадавшие страны уже 6 февраля.

Российские спасатели в Турции

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Для поиска людей под завалами специалисты ведомства применяли эндоскопы, георадары и тепловизоры, а также акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 м.

Кроме того, для обследования зданий и разведки завалов российские спасатели использовали беспилотники. В зоне бедствия также работали расчёты кинологов.

Помимо этого, МЧС развернуло в обеих странах мобильные госпитали для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Общая численность российской группировки спасателей в двух странах превысила 200 человек. Кроме того, МЧС РФ координировало работу более 130 спасателей из Киргизии и Белоруссии.

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За весь период работ врачи МЧС РФ оказали помощь 900 пострадавшим, в том числе 240 детям. В Турции было разобрано ручным способом около 740 куб. м завалов. Ещё 8,4 тыс. куб. м. — с применением тяжёлой инженерной техники.

Для тушения очагов пожаров в турецком морском порту Искендерун самолёт Бе-200ЧС выполнил 73 слива и сбросил 680 т воды.

В Сирии российскими кинологическими расчётами было обследовано 750 кв. м завалов. Специалисты МЧС также вывезли 5,6 тыс. куб. м строительного мусора.

Кроме того, самолётами Ил-76 Россия доставила 70 т гуманитарного груза в Сирию и 36 т помощи — в Турцию.

14 февраля глава МЧС РФ Александр Куренков объявил о завершении спасательных работ в Турции и Сирии.

«Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь пострадавшему населению. Наши спасатели приступили к поиску выживших на самых сложных участках. К разбору завалов привлечена тяжёлая техника. Сейчас проведение поисково-спасательной операции завершается. В этой связи президентом принято решение о выводе группировки», — сказал Куренков.