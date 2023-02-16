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На подконтрольной властям САР территории от землетрясения погибли более 3,5 тысячи человек

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В результате землетрясения на подконтрольной правительству части Сирии погибли более 3,5 тыс. человек, заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов со ссылкой на Минздрав арабской республики.
На подконтрольной властям САР территории от землетрясения погибли более 3,5 тысячи человек
  • globallookpress.com
  • © Anas Alkharboutli

«Число погибших на подконтрольной правительству территории составляет 3513, более 7396 человек пострадали. Разрушено свыше 1520 зданий (611 — полностью), более 45 тыс. человек остались без крова», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что никакие санкции не должны мешать оказанию помощи Сирии в связи с землетрясением.

Позже в Минфине США заявили, что Вашингтон до 8 августа 2023 года вывел из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений.

14 февраля сотрудники МЧС России вернулись из САР в Москву после завершения поисково-спасательных работ в зоне, где произошло землетрясение.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения.

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