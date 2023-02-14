Сотрудники МЧС России вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательных работ

Сотрудники МЧС России вернулись из Сирии в Москву после завершения поисково-спасательных работ в зоне, где произошло землетрясение. Об этом информирует пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что в аэропорту Жуковский совершил посадку ведомственный самолёт Ил-76 со спасателями на борту, передаёт РИА Новости.

Спасатели принимали участие в ликвидации последствий землетрясения в Сирии на протяжении недели.

Ранее в Кремле отметили, что российские спасатели действовали в Турции и Сирии профессионально, героически и результативно.

Президент Сирии Башар Асад ранее прибыл в город Джебла, чтобы поблагодарить российских спасателей за помощь в ликвидации последствий землетрясения.