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Сотрудники МЧС России вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательных работ

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Сотрудники МЧС России вернулись из Сирии в Москву после завершения поисково-спасательных работ в зоне, где произошло землетрясение. Об этом информирует пресс-служба министерства.
Сотрудники МЧС России вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательных работ
  • AFP

В сообщении говорится, что в аэропорту Жуковский совершил посадку ведомственный самолёт Ил-76 со спасателями на борту, передаёт РИА Новости.

Спасатели принимали участие в ликвидации последствий землетрясения в Сирии на протяжении недели.

Ранее в Кремле отметили, что российские спасатели действовали в Турции и Сирии профессионально, героически и результативно.

Президент Сирии Башар Асад ранее прибыл в город Джебла, чтобы поблагодарить российских спасателей за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

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