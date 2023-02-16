Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения

Дружественные страны оказали большую поддержку Сирии в ликвидации последствий землетрясения, заявил президент САР Башар Асад.

«Срочная помощь, которая поступила от дружественных и братских государств, оказала сильную поддержку национальным усилиям по смягчению последствий землетрясения и спасению пострадавших», — цитирует его РИА Новости.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге ранее заявил, что мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии в начале февраля, стали «самым сильным стихийным бедствием в Европейском регионе за столетие».

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал собрать почти $400 млн на гумпомощь Сирии после землетрясения.