Более 31 тыс. погибших: в Турции продолжается ликвидация последствий землетрясения

Согласно последним данным, в результате произошедшего 6 февраля землетрясения в Турции погибли более 31 тыс. человек. Ещё 150 тыс. жителей зоны бедствия были эвакуированы в другие регионы Турции. В стране продолжается поиск выживших, из-под обломков по-прежнему извлекают людей. Наряду с этим правоохранительные органы Турции задержали более 30 человек в рамках разбирательства о нарушениях при строительстве жилых домов.

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 31 тыс. человек, следует из данных турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В сводке ведомства говорится, что к настоящему времени известно о 31 643 погибших, в другие провинции из региона бедствия эвакуированы 158 165 человек. В поисковых операциях принимают участие более 35 тыс. человек из числа различных турецких ведомств. В зону ЧП прибыли более 9 тыс. спасателей.

Более 12 тыс. единиц техники участвует в работах в зоне ЧП. Транспортировку медиков и спасателей в зону землетрясения проводят 170 вертолётов и свыше 70 самолётов, выполнено более 4 тыс. рейсов.

Кроме того, более 70 тыс. сотрудников правоохранительных органов работают для защиты порядка в пострадавших от землетрясения провинциях.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром подземных толчков стала провинция Кахраманмараш. Вслед за каждым землетрясением произошли афтершоки, от которых пострадали соседние провинции, а также территория Сирии.

Сейсмическая активность была зафиксирована на территории ряда других государств. После основных событий в общей сложности было зафиксировано более 2,7 тыс. афтершоков.

На фоне сложившейся ситуации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур. По всей стране были приспущены государственные флаги.

Между тем спасатели продолжают извлекать из-под обломков выживших людей. В частности, СМИ сообщают о спасении двух женщин в провинции Хатай по прошествии 175 часов с момента землетрясения.

В предшествующие дни из больниц Стамбула были выписаны около 3,4 тыс. пострадавших в зоне землетрясений. Транспортировка раненых осуществляется самолётами Минобороны и Минздрава Турции.

Как сообщают СМИ, из аэропорта людей на машинах скорой помощи распределяют по государственным, частным и университетским больницам. В медучреждениях города остаются ещё 1,2 тыс. человек.

Промышленники Турции продолжают содействовать сбору гуманитарной помощи для жителей провинций, пострадавших от землетрясения.

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Агентство Anadolu приводит сообщение Министерства промышленности и технологий Турции, согласно которому промышленники сконцентрировали усилия на поставках в зону бедствий помощи, в том числе палаток и предметов первой необходимости.

Помощь доставляется в действующие в круглосуточном режиме кризисные центры Минпрома для последующей передачи в зону бедствий. В частности, сообщается, что при посредничестве кризисных центров за последнюю неделю пострадавшим от бедствия поставлено до 10 тыс. генераторов, свыше 90 тыс. обогревателей.

Между тем турецкие вооружённые силы сформировали в стране 19 логистических центров, при помощи которых оперативно распределяется помощь населению провинций, пострадавших от землетрясений. По данным оборонного ведомства, логистические центры действуют в восьми из десяти пострадавших в результате ЧП провинций.

Ранее в ведомстве также приняли решение об организации морского и воздушного коридоров для оперативной транспортировки спасателей и гумпомощи на юг и юго-восток Турции.

Кроме того, как сообщает Anadolu, в Турции задержан подрядчик шести разрушенных землетрясением домов в районе Бесни провинции Адыяман. Отмечается, что под завалами домов, построенных задержанным подрядчиком, по предварительной информации, погибли 123 человека.

Кроме того, прокуратура провинции Малатья сообщила о задержании 31 человека в рамках расследования о нарушениях при строительстве жилых и иных объектов.

Ранее также сообщалось о задержании более 60 человек, предположительно, занимавшихся мародёрством в разрушенных в результате землетрясения зданиях.