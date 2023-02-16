ЦПВС: завершена активная фаза спасательной операции после землетрясения в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил о завершении активной фазы спасательной операции после землетрясения в САР.

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