ЦПВС: завершена активная фаза спасательной операции после землетрясения в Сирии
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«К настоящему времени активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших завершена. Продолжаются разбор завалов с использованием инженерной техники, извлечение тел погибших, оказание гуманитарной и медицинской помощи населению», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что дружественные страны оказали большую поддержку Сирии в ликвидации последствий землетрясения.