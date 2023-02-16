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ЦПВС: завершена активная фаза спасательной операции после землетрясения в Сирии

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил о завершении активной фазы спасательной операции после землетрясения в САР.
ЦПВС: завершена активная фаза спасательной операции после землетрясения в Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Muhammed Said/Anadolu Agency

«К настоящему времени активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших завершена. Продолжаются разбор завалов с использованием инженерной техники, извлечение тел погибших, оказание гуманитарной и медицинской помощи населению», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что дружественные страны оказали большую поддержку Сирии в ликвидации последствий землетрясения.

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