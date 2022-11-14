Задержание подозреваемого и выписка пострадавших из больниц: что известно о теракте в Стамбуле

МВД Турции сообщило о задержании подозреваемого в оставлении бомбы на улице Истикляль в Стамбуле. По данным турецких силовых структур, в результате срабатывания взрывного устройства 13 ноября погибли шесть человек, более 80 пострадали. Власти сообщают, что почти половину раненых выписали из больниц, однако как минимум пять человек находятся в реанимации. По данным Анкары, к организации взрыва причастны структуры сирийских курдов, которые Турция считает террористическими.

В Турции задержан человек, который оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Как сообщает агентство Anadolu, непосредственно после взрыва полиция также задержала 21 человека по подозрению в причастности к взрыву. По словам Сойлу, следствие располагает уликами, указывающими на то, что следы атаки ведут в Сирию.

«По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна», — приводит агентство его слова.

Кроме того, как сообщает Anadolu, следователи располагают уликами, указывающими на причастность к взрыву партии сирийских курдов «Демократический союз» (PYD), которую Анкара считает террористической организацией.

Глава МВД Турции выразил уверенность, что люди, «причинившие эту боль, вскоре получат ещё более жёсткий ответ». В то же время он высказался о позиции ряда союзников Анкары по борьбе с терроризмом, назвав её неискренней. Он не уточнил, о каких именно странах идёт речь.

«Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», — приводит высказывание министра ТАСС.

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Утром в понедельник, 14 ноября, в аналогичном ключе высказался глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, теракты против мирного населения Турции являются следствием прямой или косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям.

Anadolu цитирует публикацию Алтуна, в которой он призвал все страны, которые стремятся к дружественным отношениям с Турцией, немедленно прекратить любые контакты с террористами.

«Каждый вызов и трагедия обречены на провал. Турция выходит из ситуации, становясь более сильной», — публикует агентство слова Алтуна.

Напомним, днём 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу произошёл взрыв. В результате погибли шесть человек, ещё 81 пострадал.

Как заявил позднее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, 39 пострадавших из 81 уже выписаны из лечебных учреждений. По словам министра, пятеро госпитализированных находятся в реанимации, двое из них в тяжёлом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к взрыву на улице Истикляль, по предварительным данным, причастна женщина. Турецкий лидер также выразил уверенность, что виновные в инциденте и те, кто за ними стоит, понесут заслуженное наказание.

«Попытки давления на Турцию и турецкий народ с помощью терроризма никогда не достигнут своей цели», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Ранее глава турецкого Минюста Бекир Боздаг заявил, что Главная прокуратура Стамбула начала расследование по делу о взрыве. По данным следователей, подозреваемая в совершении теракта женщина находилась на одной из скамеек на улице Истикляль более 40 минут.

Как пояснил Боздаг, следствие рассматривает две версии взрыва. Согласно одной из них, взрывчатка сдетонировала автоматически. По другой версии, бомбу привели в действие дистанционно.

AP

© Ismail Coskun / IHA

Он также выразил уверенность, что организаторы и исполнители терактов против мирного населения не достигнут своих целей.

Изначально в генконсульстве России в Турции сообщили, что в теракте в Стамбуле россияне не пострадали. Позднее дипломаты опубликовали уточнённое сообщение, согласно которому при взрыве пострадали трое россиян.

«По уточнённой информации, в результате взрыва… пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», — цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

Утром 14 ноября президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому руководству в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что Москва готова к «самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».