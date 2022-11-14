Глава МВД Турции подверг критике соболезнование США в связи с терактом в Стамбуле

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу подверг критике официальное соболезнование Соединённых Штатов в связи с совершённым терактом в Стамбуле.

«Мне представляется, что соболезнование, выраженное сегодня США, можно оценить так, будто убийца одним из первых пришёл на место теракта. Ответ на это послание будет очень чётким, надеюсь, в самое ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Текст соболезнования Сойлу не привёл.

Ранее Сулейман Сойлу сообщил, что 50 пострадавших при взрыве в Стамбуле уже выписаны из больниц.

Взрыв произошёл днём 13 ноября в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль. Возбуждено уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.