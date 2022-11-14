Узнать больше

Глава МВД Турции подверг критике соболезнование США в связи с терактом в Стамбуле

Короткая ссылка
Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу подверг критике официальное соболезнование Соединённых Штатов в связи с совершённым терактом в Стамбуле.
Глава МВД Турции подверг критике соболезнование США в связи с терактом в Стамбуле
  • AP

«Мне представляется, что соболезнование, выраженное сегодня США, можно оценить так, будто убийца одним из первых пришёл на место теракта. Ответ на это послание будет очень чётким, надеюсь, в самое ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Текст соболезнования Сойлу не привёл.

Ранее Сулейман Сойлу сообщил, что 50 пострадавших при взрыве в Стамбуле уже выписаны из больниц.

Взрыв произошёл днём 13 ноября в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль. Возбуждено уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить