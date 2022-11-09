«Вернём себе контроль»: в Республиканской партии заявили о предполагаемой победе в промежуточных выборах в США
- AFP
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Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность, что его партия получит большинство по итогам промежуточных выборов в конгресс США.
«Ясно, что мы вернём себе контроль над палатой представителей», — сказал он. Обращаясь к сторонникам Республиканской партии, Маккарти заявил, что вскоре республиканцы «будут уже большинством, а Нэнси Пелоси окажется в меньшинстве».
Действующий спикер и глава демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила, что «кандидаты-демократы по всей стране значительно превзошли ожидания».
Напомним, в США 8 ноября прошли промежуточные выборы, выпадающие на середину президентского срока. В ходе этого волеизъявления американцы выбрали членов палаты представителей и сената в конгрессе США, а также 36 губернаторов.
В настоящий момент обе палаты конгресса находились под контролем представителей Демократической партии. В палате представителей насчитывалось 224 демократа и 213 республиканцев.
В сенате было формальное разделение сил поровну — 48 членов партий и два примкнувших к ним независимых сенатора. Но демократы всё равно имели большинство из-за решающего голоса вице-президента США Камалы Харрис.
Отметим, что в текущих выборах более 42 млн американцев приняли участие досрочно путём почтового голосования.
- AP
- © Gregory Bull
Тем временем, согласно предварительным оценкам, республиканцы ведут в выборах в палату представителей с результатов в 199 мест против 173 у демократов. При этом, предварительно, в сенате у демократов 48 мест, у республиканцев — 47.
В NBC представляют собственный финальный прогноз на исход выборов. Из него следует, что республиканцы должны получить контроль над палатой представителей с перевесом в пять мест — 220 против 215.
Вместе с тем в материале NBC, посвящённом предварительным оценкам итогов выборов, говорится, что результаты волеизъявления далеки от звучавших ранее от республиканцев прогнозов об их предстоящей убедительной победе.
Ещё одним наблюдением американских СМИ стало нежелание большинства участников промежуточных выборов голосовать в будущем за действующего президента США Джо Байдена. CNN приводит соответствующие данные экзитпола, который проводился вместе с другими каналами.
Уточняется, что более семи из десяти независимых избирателей не хотят участия Байдена в президентских выборах в 2024 году. Аналогичного мнения придерживались около девяти из десяти принявших участие в опросе республиканцев и менее шести из десяти сторонников Демократической партии.
О ходе промежуточных выборов в США также высказались в России. Как полагает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, первые результаты выборов показывают, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается.
«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается», — написал Медведев в Telegram.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно анализируют информацию о результатах выборов в конгресс США.
«Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает», — заявил Песков.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв полагает, что результаты можно назвать ожидаемыми, поскольку об этом свидетельствует статистика всех предыдущих промежуточных выборов в США.
«Они, как правило, приносят победу партии, находящейся в оппозиции. Это уже некая статистическая закономерность… После выборов, когда проходит эйфория, проходит время благожелательного отношения к президенту со стороны конгресса, потом начинается критика. А если эта критика обоснованная и возникают проблемы у страны, то критика усиливается. Республиканцы возьмут палату представителей», — считает Рогулёв.
В то же время он отметил, что сенат может остаться под контролем демократов.
«Там речь идёт вообще о небольшом преимуществе в два-три голоса», — добавил собеседник RT.
По его мнению, итоги выборов в конгресс, в первую очередь, отразятся на внутренней политике США.
«Потому что идёт острая внутриполитическая борьба. И тот факт, что в палате представителей будут править республиканцы, для Байдена является очень проблемным... Байдену предстоит серьёзная проблема по утверждению бюджета... А если в стране ещё и наступит рецессия и надо будет экономить деньги, то многие программы могут пострадать, в том числе и помощь Украине», — заключил эксперт.