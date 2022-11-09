«Вернём себе контроль»: в Республиканской партии заявили о предполагаемой победе в промежуточных выборах в США

Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что палата вернётся под контроль представителей его партии по итогам прошедших 8 ноября промежуточных выборов. Действующий спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что демократы «значительно превзошли» предвыборные ожидания. Вместе с тем ряд американских СМИ утверждает, что предполагаемая победа республиканцев в гонке за места в палате представителей не станет настолько убедительной.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность, что его партия получит большинство по итогам промежуточных выборов в конгресс США.

«Ясно, что мы вернём себе контроль над палатой представителей», — сказал он. Обращаясь к сторонникам Республиканской партии, Маккарти заявил, что вскоре республиканцы «будут уже большинством, а Нэнси Пелоси окажется в меньшинстве».

Действующий спикер и глава демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, заявила, что «кандидаты-демократы по всей стране значительно превзошли ожидания».

Напомним, в США 8 ноября прошли промежуточные выборы, выпадающие на середину президентского срока. В ходе этого волеизъявления американцы выбрали членов палаты представителей и сената в конгрессе США, а также 36 губернаторов.

В настоящий момент обе палаты конгресса находились под контролем представителей Демократической партии. В палате представителей насчитывалось 224 демократа и 213 республиканцев.

В сенате было формальное разделение сил поровну — 48 членов партий и два примкнувших к ним независимых сенатора. Но демократы всё равно имели большинство из-за решающего голоса вице-президента США Камалы Харрис.

Отметим, что в текущих выборах более 42 млн американцев приняли участие досрочно путём почтового голосования.

AP

© Gregory Bull

Тем временем, согласно предварительным оценкам, республиканцы ведут в выборах в палату представителей с результатов в 199 мест против 173 у демократов. При этом, предварительно, в сенате у демократов 48 мест, у республиканцев — 47.

В NBC представляют собственный финальный прогноз на исход выборов. Из него следует, что республиканцы должны получить контроль над палатой представителей с перевесом в пять мест — 220 против 215.

Вместе с тем в материале NBC, посвящённом предварительным оценкам итогов выборов, говорится, что результаты волеизъявления далеки от звучавших ранее от республиканцев прогнозов об их предстоящей убедительной победе.

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Ещё одним наблюдением американских СМИ стало нежелание большинства участников промежуточных выборов голосовать в будущем за действующего президента США Джо Байдена. CNN приводит соответствующие данные экзитпола, который проводился вместе с другими каналами.

Уточняется, что более семи из десяти независимых избирателей не хотят участия Байдена в президентских выборах в 2024 году. Аналогичного мнения придерживались около девяти из десяти принявших участие в опросе республиканцев и менее шести из десяти сторонников Демократической партии.

О ходе промежуточных выборов в США также высказались в России. Как полагает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, первые результаты выборов показывают, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается.

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается», — написал Медведев в Telegram.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно анализируют информацию о результатах выборов в конгресс США.

«Сказать, что мы бросили все дела и следили, — тоже нельзя. У нас много своих дел, они для нас важнее. Но, конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает», — заявил Песков.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв полагает, что результаты можно назвать ожидаемыми, поскольку об этом свидетельствует статистика всех предыдущих промежуточных выборов в США.

«Они, как правило, приносят победу партии, находящейся в оппозиции. Это уже некая статистическая закономерность… После выборов, когда проходит эйфория, проходит время благожелательного отношения к президенту со стороны конгресса, потом начинается критика. А если эта критика обоснованная и возникают проблемы у страны, то критика усиливается. Республиканцы возьмут палату представителей», — считает Рогулёв.

В то же время он отметил, что сенат может остаться под контролем демократов.

«Там речь идёт вообще о небольшом преимуществе в два-три голоса», — добавил собеседник RT.

По его мнению, итоги выборов в конгресс, в первую очередь, отразятся на внутренней политике США.

«Потому что идёт острая внутриполитическая борьба. И тот факт, что в палате представителей будут править республиканцы, для Байдена является очень проблемным... Байдену предстоит серьёзная проблема по утверждению бюджета... А если в стране ещё и наступит рецессия и надо будет экономить деньги, то многие программы могут пострадать, в том числе и помощь Украине», — заключил эксперт.