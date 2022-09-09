С 12 сентября: Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощённого визового режима с Россией

Совет ЕС утвердил приостановку упрощённого визового режима с Россией. Официально решение вступит в силу 12 сентября. На граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса, в результате чего стоимость визы и время её ожидания вырастут. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Брюсселю будет соответствовать интересам Москвы. При этом в России заинтересованы в туристах из стран Запада, отметили в Кремле.

Страны — члены Европейского союза утвердили предложение Еврокомиссии о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Сегодня совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», — говорится в заявлении.

Для россиян это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Решение вступает в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в страны ЕС граждане РФ смогут попасть только для поездок по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС: это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — цитирует её РИА Новости.

При этом в ЕК отмечали, что «российские граждане больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогостоящим и трудоёмким процессом подачи заявлений на выдачу визы», сообщает сайт ЕК. Отмечалось, что страны ЕС теперь «будут иметь широкую свободу действий при обработке заявлений российских граждан на выдачу краткосрочных виз и смогут обеспечить более тщательную проверку российских граждан, путешествующих в ЕС».

7 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной приостановке соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, который действовал с 2007 года. Согласно данным ЕК, действительные шенгенские визы имеют 963 тыс. граждан РФ.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Москва намерена реагировать на ограничительные меры Брюсселя, в том числе визовые, сказал, что российская сторона будет делать то, что соответствует её интересам, ответные шаги не всегда будут носить зеркальный характер.

«Мы говорили, что заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы считаем недружественными. Почему бы и нет? В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив сюда. Вот что имел в виду президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом он указал, что страны Прибалтики заняли «абсолютно крайнюю позицию» в вопросе визовых ограничений в отношении граждан РФ: «Главный принцип — делать то, что не будет вредить нашим интересам».

Позднее в разговоре с РИА Новости Песков добавил, что в Москве проанализируют конкретные шаги ЕС и примут решение по ответным мерам.

Накануне власти стран Прибалтики и Польши сообщили о принятии мер «для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности» на территории своих стран, в связи с чем они с 19 сентября вводят запрет на въезд «для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями». Нововведение не затронет членов семей граждан стран, входящих в ЕС, «диссидентов» и обладателей вида на жительство.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, принятое Ригой, Вильнюсом, Таллином и Варшавой решение, которое прямо и косвенно направлено против российского народа, демонстрирует их «русофобский характер» и нарушает все принципы международного права.

«Расцениваем подобные шаги как очередной недружественный выпад против нашей страны. Безусловно, ответ будет. Но в интересах нашей страны. Ответим так, как, по нашему мнению, это выгодно нашей стране и народу», — сказала она в ходе брифинга 8 сентября.

Говоря о действиях Брюсселя по приостановке упрощённого визового режима, Захарова указала, что Россия в ответ не собирается закрываться от жителей стран — членов Евросоюза.

«Россия — открытая, подлинно свободная страна, с уважением относящаяся ко всем народам вне зависимости от интеллектуальных способностей их элит. Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в её культурно-цивилизационной уникальности, безусловно, будут иметь возможность это сделать. При этом абсолютным приоритетом при проработке ответных мер (а они, конечно, последуют) на недружественную политику ЕС будут интересы наших граждан и вопросы обеспечения национальной безопасности», — заявила Захарова.

«Создают дополнительные сложности»

Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, Москва не идёт по пути разрыва связей с ЕС, хотя и не может быть довольна проводимой Брюсселем политикой, в результате которой россияне подвергаются различным формам дискриминации.

«Ещё один шаг для того, чтобы как можно сильнее затруднить связь между людьми в Евросоюзе и России. Мы понимаем, что это всё создаёт дополнительные сложности и атмосферу, в которой в Европе сегодня стали возможны акты русофобии и преследования по языковому признаку тех, кто относится к России. Всё это вместе взятое является некой мрачной страницей в наших отношениях. Остаётся надеяться, что в будущем, которое трудно сейчас прогнозировать, здравый смысл всё же возьмёт вверх», — сказал парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов считает, что значительное число россиян решение Брюсселя не затронет.

«Грубо говоря, если человек очень хочет, он всё равно найдёт способ приехать туда. А большинство, вместо того чтобы мучиться, просто выберут другие направления. На такие вещи надо реагировать, но не ограничением въезда к нам всех подряд. Люди, которые принимают такого рода решения, к нам в определённом будущем не собираются, а люди, которые хотели бы к нам приехать, будут находиться в ущербном положении. Поэтому, как и сказал наш президент, здесь нам зеркалить не надо. Но и забывать такие поступки тоже не следует, поэтому несколько чувствительных асимметричных мер были бы кстати», — заявил собеседник RT.