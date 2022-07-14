«Поднять градус русофобии»: посольство РФ назвало дезинформацией заявления США об «изъятии украинских паспортов»

Заявления американской стороны о якобы изъятии Россией украинских паспортов являются дезинформацией, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена. В дипмиссии отметили, что новые попытки США очернить действия ВС РФ на Украине призваны мобилизовать дополнительные ресурсы на поддержку киевского режима. Как подчеркнули в посольстве, российские военные и общественные организации оказывают жителям освобождённых территорий всестороннюю помощь. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что высказывания Блинкена похожи на «медицинский случай».

В посольстве России в Вашингтоне назвали заявления американской стороны о якобы изъятии украинских паспортов дезинформацией.

«Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — говорится в официальном комментарии дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Днём ранее, 13 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о якобы удержании российской стороной украинцев на своей территории. По его словам, власти РФ «допросили, удержали и насильно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн украинских граждан». Как полагает Блинкен, Москва при этом «конфисковала» украинские паспорта.

На эти заявления также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, высказывания Блинкена похожи на «медицинский случай».

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — отметила она в Telegram.

В свою очередь, в российском посольстве в США связали высказывания Блинкена с продвижением российских сил в ходе спецоперации на Украине.

«Очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции. Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, российские военные, общественные организации и простые россияне оказывают жителям освобождённых территорий всестороннюю помощь. В частности, регулярно поставляется гуманитарная помощь.

«Населению народных республик Донбасса, а также Харьковской, Запорожской и Херсонской областей уже передано более 43 тыс. т предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. Функционируют гуманитарные коридоры, через которые мирные граждане могут беспрепятственно передвигаться в любом направлении», — заявили в посольстве.

Напомним, что 11 июля Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения российского гражданства на жителей всей территории Украины.

Ранее, в конце мая, другой указ президента РФ сделал доступным упрощённый порядок оформления документов для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Указы вносят правки в исходный документ от апреля 2019 года, который предоставил жителям ДНР и ЛНР возможность претендовать на российское гражданство в упрощённом порядке.

Комментируя подписание этого документа в 2019 году, президент РФ подчёркивал, что за этим решением стоит вопрос гуманитарного характера. Как отметил Путин, жители республик Донбасса на протяжении долгого времени были фактически лишены гражданских прав.

«Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал президент 24 апреля 2019 года в ходе встречи с Советом законодателей.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России, по данным за июнь 2022 года процедурой упрощённого получения российского гражданства воспользовались более 800 тыс. жителей республик Донбасса. Кроме того, 1 июля на территории Донецкой и Луганской народных республик открылись первые пункты выдачи российских паспортов.