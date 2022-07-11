Предприятия Херсонщины начали подавать коллективные заявления на паспорта России

Работники предприятий Херсонской области начали подачу коллективных заявлений на получение российских паспортов, заявил в эфире «Соловьёв LIVE» глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Трудовые коллективы пишут заявления — мол, хотим всем коллективом оформить гражданство. Выделяют человека, который идёт (в паспортный стол. — RT), берёт документы и приносит, они на работе заполняют», — цитирует его ТАСС.

Сальдо отметил, что человеку остаётся только лично явиться для дактилоскопии.

По словам главы региона, число желающих получить российское гражданство только растёт, но пока что технические возможности не позволяют сразу обрабатывать все заявки.

Ранее Владимир Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР.

1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России.