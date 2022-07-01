В МВД ЛНР сообщили, что около 300 тысяч жителей республики получили гражданство России
Около 300 тыс. жителей ЛНР получили с 2019 года российское гражданство. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД Луганской Народной Республики.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«В Луганской Народной Республике с 2019 года российские паспорта получили порядка 300 тыс. жителей», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Ранее стало известно, что в Луганске открыли первый на территории ЛНР пункт выдачи российских паспортов.
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