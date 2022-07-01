В МВД ЛНР сообщили, что около 300 тысяч жителей республики получили гражданство России

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Около 300 тыс. жителей ЛНР получили с 2019 года российское гражданство. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД Луганской Народной Республики.
В МВД ЛНР сообщили, что около 300 тысяч жителей республики получили гражданство России
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В Луганской Народной Республике с 2019 года российские паспорта получили порядка 300 тыс. жителей», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее стало известно, что в Луганске открыли первый на территории ЛНР пункт выдачи российских паспортов.

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