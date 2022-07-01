В Луганске открыли первый пункт выдачи российских паспортов
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
«Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД России открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», — заявил он.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что возможность получения российского паспорта на территории региона вызвала ажиотажный спрос среди населения.