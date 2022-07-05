«Американская чума»: почему День независимости США оказался омрачён массовой стрельбой

Главный американский праздник — День независимости — оказался омрачён двумя инцидентами со стрельбой: в Хайленд-Парке в результате нападения погибли шесть человек, ещё более 20 получили ранения, а в Филадельфии пострадали двое полицейских. Американские чиновники отмечают, что Штаты столкнулись с уникальной «чумой», превратившись в одно из наименее безопасных государств мира. При этом Джо Байден заверил американцев, что не сдастся в борьбе с «эпидемией вооружённого насилия». При этом на фоне проблем с безопасностью на США надвигается экономический спад, о чём активно сигнализируют финансовые аналитики. Опрошенные RT эксперты констатировали, что текущие проблемы Америки стали следствием ошибочных действий администрации Джо Байдена как во внутренней, так и во внешней политике.

Современное американское общество охвачено уникальным недугом, заявил губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер после очередного инцидента со стрельбой.

«Ужасает, что праздник в честь Америки был загублен чисто «американской чумой», — сказал он.

Притцкер признался, что взбешён очередной гибелью людей в результате применения огнестрельного оружия. Он подчеркнул, что сейчас самое время вновь поднять тему ужесточения контроля над оборотом оружия в США.

«4 июля — день для размышлений о наших свободах. У наших основателей были мушкеты, а не штурмовое оружие, и я не думаю, что хоть один из них сказал бы, что Конституция наделяет вас правом на штурмовое оружие с магазином большой ёмкости, или что это важнее, чем право людей с того парада на жизнь», — указал губернатор.

В понедельник, 4 июля, во время шествия в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс, 22-летний Роберт Кримо III устроил стрельбу. По меньшей мере шесть человек погибли, 26 получили ранения.

Ещё один инцидент со стрельбой в этот день произошёл в Филадельфии. Там были ранены два полицейских: одному из них прострелили плечо, а второй получил ушиб головы (пуля застряла у него в фуражке). Нападавшего задержать пока не удалось.

Мэр Филадельфии Джим Кенни, комментируя инцидент, подверг критике культуру обращения с оружием в США. По его словам, Америка — самая вооружённая страна за всю историю, но при этом одна из наименее безопасных. В свою очередь, президент США Джо Байден пообещал не сдаваться в борьбе с «эпидемией вооружённого насилия».

«Мы как будто переживаем бесконечное дежавю. Разве не то же самое было в Ювалде, штат Техас, в Буффало, штат Нью-Йорк, и ещё в десятках мест по всей стране, где невинные люди безвременно погибли от рук вооружённых преступников?» — задаются вопросом журалисты NBC News в сюжете, который представлен в переводе ИноТВ.

Напомним, что право американцев на свободное хранение и ношение оружия закреплено во Второй поправке к Конституции, вступившей в силу в 1791 году. Согласно данным из открытых источников, в США за первые шесть месяцев 2022 года произошло уже более 300 инцидентов с массовым расстрелом людей, в результате которых погибли свыше 300 человек, пострадали почти 1,5 тыс. человек.

На фоне гибели рядовых американцев в масс-шутингах на США, по данным СМИ и аналитиков, надвигается рецессия. Как указывает Politico, «шёпот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рёва» в связи с резким ростом цен, повышением базовой ставки и неудачными попытками Белого дома бороться с инфляцией. Согласно последним прогнозам Bloomberg Economics, вероятность рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев составляет 38%.

Как считает политолог Иван Мезюхо, американский миф об исключительности Соединённых Штатов становится всё большей проблемой как для простых американцев, так и для международной глобальной безопасности.

«Сегодня США перестали быть мировым гегемоном, но политическая элита находится на стадии отрицания этого факта, что обязательно будет выливаться во внутренние социально-экономические кризисы и просчёты во внешней политике. Американское общество сталкивается с массой нерешённых социально-экономических проблем, которые приобретают и политический окрас. Эти проблемы, судя по всему, нарастают, поэтому нет ничего удивительного в том, что продолжаются перестрелки на улицах американских городов, а простые жители всё больше выражают недовольство ростом цен», — заявил собеседник RT.

Текущие проблемы США стали следствием ошибочных действий администрации Джо Байдена во внутренней и внешней политике, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Дополнительные проблемы возникают в связи с тем, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Это тоже накладывает свой отпечаток, поскольку усиливает внутриполитическую борьбу в стране, поэтому я согласен с призывами, которые присутствуют в американских СМИ: Вашингтону следует сосредоточиться на решении внутриполитических и внутриэкономических проблем, что может привести к оздоровлению ситуации в США», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.