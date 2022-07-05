Байден пообещал не сдаваться в борьбе с «эпидемией вооружённого насилия»

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Президент США Джо Байден заявил, что не намерен сдаваться в борьбе с эпидемией вооружённого насилия на фоне происходящих событий со стрельбой в пригороде Чикаго.

Он напомнил о подписанном недавно первом за почти 30 лет двухпартийном проекте в сфере реформирования закона об обороте оружия, который включает действия, которые «спасут жизни».

«Предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооружённого насилия», — говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, а ещё 24 пострадали.

Американские полицейские сообщили, что разыскивают подозреваемого — мужчину 18—20 лет.

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