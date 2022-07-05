Байден пообещал не сдаваться в борьбе с «эпидемией вооружённого насилия»
Он напомнил о подписанном недавно первом за почти 30 лет двухпартийном проекте в сфере реформирования закона об обороте оружия, который включает действия, которые «спасут жизни».
«Предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооружённого насилия», — говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.
Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, а ещё 24 пострадали.
Американские полицейские сообщили, что разыскивают подозреваемого — мужчину 18—20 лет.