В США дали описание подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости США

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Американские полицейские сообщили, что разыскивают мужчину 18-20 лет, который предположительно устроил стрельбу на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго.
В США дали описание подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости США
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов Хайленда Парка.

«Подозреваемый описывается сейчас как белый мужчина примерно 18-20 лет с длинными чёрными волосами худощавого телосложения в белой или голубой футболке», — сказал он на пресс-конференции.

По словам полицейских, они нашли оружие, которое использовал преступник, но продолжают считать подозреваемого «вооружённым и очень опасным».

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, а ещё 24 пострадали.

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