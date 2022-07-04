В США дали описание подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости США
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов Хайленда Парка.
«Подозреваемый описывается сейчас как белый мужчина примерно 18-20 лет с длинными чёрными волосами худощавого телосложения в белой или голубой футболке», — сказал он на пресс-конференции.
По словам полицейских, они нашли оружие, которое использовал преступник, но продолжают считать подозреваемого «вооружённым и очень опасным».
Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, а ещё 24 пострадали.