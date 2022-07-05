Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в Иллинойсе

Полиция в США установила личность подозреваемого в стрельбе в городе Хайленд-Парк штата Иллинойс, заявил начальник полицейского управления города Лу Джогмен.

«Мы установили личность человека, представляющего интерес для следствия. Это 22-летний Роберт Кримо», — цитирует Джогмена ТАСС.

Он добавил, что мужчина всё ещё находится на свободе, вооружён и представляет опасность.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, а ещё 24 пострадали.

Американские полицейские сообщили, что разыскивают подозреваемого — мужчину 18—20 лет.