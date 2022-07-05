Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в Иллинойсе

Короткая ссылка
Полиция в США установила личность подозреваемого в стрельбе в городе Хайленд-Парк штата Иллинойс, заявил начальник полицейского управления города Лу Джогмен.

«Мы установили личность человека, представляющего интерес для следствия. Это 22-летний Роберт Кримо», — цитирует Джогмена ТАСС.

Он добавил, что мужчина всё ещё находится на свободе, вооружён и представляет опасность.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, а ещё 24 пострадали.

Американские полицейские сообщили, что разыскивают подозреваемого — мужчину 18—20 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить