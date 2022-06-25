Слезоточивый газ и перекрытие улиц: в США прошли протесты в связи с решением Верховного суда США по абортам

В городе Финикс, штат Аризона, американская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против решения Верховного суда об абортах. В Нью-Йорке митингующие попытались перекрыть одну из улиц и были задержаны. Как пишут американские издания, по всей территории США проходит волна протестов на фоне вердикта о конституционном праве на аборты. Согласно этой мере, решение о разрешении процедуры переводится на уровень местных властей. При этом в ряде штатов это означает автоматический запрет на аборты в соответствии с законодательством.

В пятницу, 24 июня, в городах США прошла волна протестных акций, вызванных решением Верховного суда страны по праву на аборты.

Как пишут американские СМИ, в нескольких городах стихийные акции протеста разгоняли силами полиции.

В частности, по данным Associated Press, правоохранительные органы воспользовались слезоточивым газом при разгоне толпы у капитолия штата Аризона, расположенного в городе Финикс.

Как пишет The Hill, силы полиции мобилизованы для работы по охране общественного порядка у здания Верховного суда США в Вашингтоне. По данным СМИ, в руководстве полиции полагают, что усиленная работа сотрудников правоохранительных органов может потребоваться вплоть до 28 июня.

Стычки с полицией также произошли в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов задержали более 25 человек, пытавшихся перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена.

Как пишет New York Post, протестующие сели на асфальт на пешеходном переходе. По данным издания, в ответ на требование полиции освободить проезжую часть некоторые из протестующих женщин обнажились. Также сообщается о случаях, когда участники стихийных акций бросались неустановленными предметами в полицейские машины и забирались на городские автобусы.

Аналогичные по масштабу акции протеста прошли в ряде других крупных американских городов, таких как Чикаго, Филадельфия, Сан-Франциско, Портленд и Сиэтл.

По данным USA Today, в ряде американских городов также прошли митинги активистов, выступающих против разрешения абортов. Как пишет издание, в одном из городов в штате Колорадо произошла стычка между сторонниками решения Верховного суда и его противниками.

Напомним, что Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства. Это решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

В новом решении Верховного суда США говорится, что c этого момента право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».

Отметим, что судья Верховного суда Кларенс Томас, поддержавший принятое решение по абортам, также высказался в пользу пересмотра ряда других постановлений прошлых лет, в частности касающихся разрешения однополых браков. По данным USA Today, небольшие группы протестующих устроили пикет непосредственно у дома судьи Томаса.

По данным CNN, вскоре после решения Верховного суда власти как минимум семи штатов заявили, что в них может быть введён запрет на аборты. В ряде штатов, таких как Кентукки, Луизиана и Южная Дакота, запрет вступил автоматически после решения Верховного суда.

Также на russian.rt.com В штате Миссури заявили о намерении запретить аборты после постановления Верховного суда

Как сообщает AP, в ряде других штатов, таких как Алабама, Техас и Западная Вирджиния, клиники стали отказывать клиенткам в абортах, опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов.

Президент США Джо Байден раскритиковал решение об абортах, заявив, что автоматически вступившие в ряде штатов запреты поставят женщин под угрозу. По мнению главы Белого дома, это решение «отбрасывает США на 150 лет назад».

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп положительно отозвался о решении. По его словам, речь идёт о «величайшей победе для жизни». Вместе с тем 45-й глава Белого дома высказал предположение, что решению об абортах дали ход его кадровые назначения.

«Сегодняшнее решение (Верховного суда. — RT) является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я сделал всё обещанное, включая номинирование и включение трёх очень уважаемых и сильных защитников Конституции в Верховный суд США», — цитирует Трампа РИА Новости.

О ситуации также высказались в ряде международных организаций. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с критикой решения Верховного суда США.