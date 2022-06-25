В Нью-Йорке полицейские задержали нескольких участников акций в защиту абортов

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Полицейские задержали нескольких участников акций в защиту права на аборты, пытавшихся перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на активистов на месте событий.

По данным агентства, несколько десятков участников акций в защиту права на аборты выстроились поперёк Шестой авеню, в районе её пересечения с 42-й улицей. Они взялись за руки и препятствовали движению транспорта.

Полицейские сначала призвали протестующих покинуть проезжую часть, а затем задержали нескольких из них. После этого движение было разблокировано.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

После этого несколько сот человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против данного решения.

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