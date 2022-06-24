Верховный суд США отменил постановление о конституционных правах на аборт
- AP
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Отмечается, что такое решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.
В заявлении Верховного суда США говорится, что американская Конституция «не даёт права на аборт». Также отмечается, что право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».
В сентябре 2021 года в Верховном суде Мексики отменили ряд положений закона граничащего с США штата Коауила, где аборт был признан преступлением.
Также сообщалось, что в Сан-Марино прошёл референдум, на котором жители республики проголосовали за отмену закона, запрещающего аборты.