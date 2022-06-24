Верховный суд США отменил постановление о конституционных правах на аборт  

Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

В заявлении Верховного суда США говорится, что американская Конституция «не даёт права на аборт». Также отмечается, что право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».

В сентябре 2021 года в Верховном суде Мексики отменили ряд положений закона граничащего с США штата Коауила, где аборт был признан преступлением.

Также сообщалось, что в Сан-Марино прошёл референдум, на котором жители республики проголосовали за отмену закона, запрещающего аборты.