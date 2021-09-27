Жители Сан-Марино проголосовали за отмену запрета абортов

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В Сан-Марино прошёл референдум, на котором жители республики проголосовали за отмену закона, запрещающего аборты.

По данным San Marino RTV, за проголосовали 77%, против — 22%. Всего в референдуме приняли участие около 15 тыс. человек на 32 участках.

Секретариату по внутренним делам предстоит в кратчайшие сроки разработать законопроект, который отразит волеизъявление народа относительно вопроса абортов в республике.

Закон на запрет проведения абортов даже при прямой угрозе здоровью женщин действует в Сан-Марино с 1865 года. За его нарушение в республике предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от шести месяцев для прерывающих беременность женщин и от трёх лет для врачей.

По данным Associated Press, в Верховном суде Мексики ранее отменили ряд положений закона граничащего с США штата Коауила, где аборт был признан преступлением.

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