РИА Новости: сотни человек собрались у Верховного суда США в защиту права на аборты

Несколько сот человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против решения американского Верховного суда о признании неконституционным право женщин на аборт.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не просто дико. Это проявление оголтелой власти мужчин и ещё одно унижение женщин. Нам диктуют, что делать с нашим телом», — заявила одна из пришедших на митинг женщин.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

Право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».

Американский президент Джо Байден раскритиковал соответствующее решение Верховного суда США.