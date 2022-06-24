Байден раскритиковал решение Верховного суда США касательно отмены прав на аборты

Американский президент Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда США, отменившего постановление о конституционных правах женщин на операции по прерыванию беременности.

В ходе обращения к нации Байден отметил, что теперь автоматически вступившие в силу законы ряда штатов о запрете абортов поставят женщин под угрозу.

«Жизнь и здоровье женщин в этой стране теперь подвергнуты риску», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Байдена, такое решение отбрасывает США на 150 лет назад.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

Право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».