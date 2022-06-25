Reuters: глава ВОЗ раскритиковал решение Верховного суда США об отмене прав на аборты

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус подверг критике решение Верховного суда США о признании неконституционным право женщин на аборт.

Об этом пишет издание Reuters.

«Я очень разочарован, потому что права женщин должны быть защищены. И я ожидал, что Америка будет защищать эти права», — заявил он.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

Право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».

Американский президент Джо Байден раскритиковал соответствующее решение Верховного суда США.