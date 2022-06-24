В штате Миссури заявили о намерении запретить аборты после постановления Верховного суда

Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт заявил о решении запретить аборты. Такой шаг будет сделан в связи с постановлением Верховного суда США, в котором он констатировал, что конституция не регулирует право на проведение процедуры.

В видеообращении генпрокурор заявил, что власти понят «о гибели более 60 млн» нерождённых детей.

«Я буду первым генпрокурором, положившим конец абортам», — сказал Шмитт.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Решение было принято по итогам пересмотра дела «Роу против Уэйда» 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

Право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».