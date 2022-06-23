«Несмотря на усилия»: в США заявили о росте посещаемости сайтов RT и Sputnik на фоне спецоперации на Украине
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Российская «пропаганда» представляет большую угрозу для США, следует из подготовленного компанией Microsoft доклада, посвящённого международным киберугрозам, якобы возникающим со стороны России на фоне событий на Украине.
В представленном компанией почти 30-страничном документе отмечается, что, несмотря на все принимаемые меры по сокращению трафика на сайтах Sputnik и RT, их показатели выше, чем до начала спецоперации России на Украине.
«Несмотря на все усилия по снижению трафика на сайтах Sputniknews и RT.com, уровень потребления российской пропаганды по-прежнему выше, чем до войны», — говорится в докладе.
Речь идёт о ежемесячных 60—80 млн просмотров ресурсов «российской пропаганды» американскими пользователями, что, по словам авторов доклада, сопоставимо с посещаемостью The Wall Street Journal. При этом отмечается, что представленные данные охвата «пропаганды» из России могут быть занижены из-за невозможности включить все её источники.
В докладе описано видение якобы дезинформационной активности на фоне событий на Украине и говорится, что значительное увеличение трафика на сайтах RT и Sputnik наблюдалось с января 2022 года. Пик просмотров пришёлся на 24 февраля и достиг 82%.
Авторы доклада также пишут о работе с различными инструментами влияния в киберпространстве, якобы ведущейся российскими структурами в последние месяцы. Как говорится в документе, чем дольше идёт спецоперация на Украине, «тем сложнее может стать поддержание единства и приверженности широкой международной коалиции».
«Украине и её союзникам по НАТО и прочим партнёрам необходимо подготовиться к попыткам России повлиять на киберпространство для подрыва поддержки Украины со стороны населения этих стран. И, как будет сказано ниже, как и все прочие угрозы, основанные на использовании кибертехнологий, работа по противодействию этим угрозам потребует внедрения инноваций как в области технологий, так и в сфере сотрудничества государственного и частного секторов», — говорится в документе.
Авторы доклада полагают, что противостояние российскому влиянию в киберпространстве должно формироваться на основе нескольких принципов. Один из них подразумевает, что борьбу нужно вести с применением цифровых технологий и соответствующей тактики. Авторы также призывают мировые демократии к объединению усилий по противодействию России в сфере кибернетической безопасности.
Напомним, что телеканал RT America официально объявил о прекращении производства контента 4 марта 2022 года. Тогда же работающая с телеканалом продюсерская компания T&R Productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.
«В результате непредвиденных событий и прерывания обычной деловой деятельности T&R Productions в настоящий момент прекращает всю работу по телевизионному производству во всех бюро по всем США», — говорилось в заявлении, опубликованном в Telegram.
Отметим, что незадолго до этого ЕС запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории союза.
Комментируя выводы авторов доклада об успехах «российской пропаганды», депутат Госдумы Олег Матвейчев отметил, что люди начинают искать альтернативные источники информации, когда пропадает доверие к собственным СМИ.
«Американцы очень много раз попались на том, что они видят, читают и слушают в своих собственных медиа, и понимают, что находятся в фейк ньюз. Свободе слова американской нанесён был гигантский удар, когда собственного президента они заблокировали в Twitter. Всем американцам стало понятно, что они живут в стране, где есть информационный купол, где информация дозируется, где запрещают видеть одно, разрешают другое и показывают третье», — сказал депутат в беседе с RT.
Как отметил депутат, опытный зритель и читатель в США уяснил, что многие заявления в американских СМИ, как правило, не сбываются.
«Их прогнозы не соответствуют действительности. Замалчиваются факты, которые очевидны уже для всех, а про них не говорят. Люди понимают, что, если хочешь знать достоверную информацию, как бы ты к ней ни относился, смотри там. Все эти запреты, конечно, уронили трафик, но и в Америке, и в Европе, и по всему миру правда пробьёт себе дорогу», — заключил Матвейчев.
В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также полагает, что в США присутствует спрос на альтернативные точки зрения.
«Можно сколько угодно ограничивать трафик, но это будет лишь ещё одним аргументом в пользу того, чтобы американцы предпочли черпать сведения именно в достоверных источниках, потому что хотят видеть объективную картину и разные точки зрения, а не причёсанную Вашингтоном однобокую реальность», — сказал Белик в беседе с RT.