«Несмотря на усилия»: в США заявили о росте посещаемости сайтов RT и Sputnik на фоне спецоперации на Украине

«Российская пропаганда» представляет угрозу и остаётся востребованной в США, несмотря на все попытки ограничить к ней доступ, следует из доклада компании Microsoft. Как говорится в документе, показатели посещаемости Sputnik и RT в Соединённых Штатах оказались выше, чем до начала спецоперации на Украине. Как отмечают авторы документа, это произошло, несмотря на целенаправленную работу по сокращению трафика на эти ресурсы. В докладе приводятся данные, согласно которым посещаемость Sputnik и RT находится на уровне крупнейших СМИ в США, таких как The Wall Street Journal.

Российская «пропаганда» представляет большую угрозу для США, следует из подготовленного компанией Microsoft доклада, посвящённого международным киберугрозам, якобы возникающим со стороны России на фоне событий на Украине.

В представленном компанией почти 30-страничном документе отмечается, что, несмотря на все принимаемые меры по сокращению трафика на сайтах Sputnik и RT, их показатели выше, чем до начала спецоперации России на Украине.

«Несмотря на все усилия по снижению трафика на сайтах Sputniknews и RT.com, уровень потребления российской пропаганды по-прежнему выше, чем до войны», — говорится в докладе.

Речь идёт о ежемесячных 60—80 млн просмотров ресурсов «российской пропаганды» американскими пользователями, что, по словам авторов доклада, сопоставимо с посещаемостью The Wall Street Journal. При этом отмечается, что представленные данные охвата «пропаганды» из России могут быть занижены из-за невозможности включить все её источники.

В докладе описано видение якобы дезинформационной активности на фоне событий на Украине и говорится, что значительное увеличение трафика на сайтах RT и Sputnik наблюдалось с января 2022 года. Пик просмотров пришёлся на 24 февраля и достиг 82%.

Авторы доклада также пишут о работе с различными инструментами влияния в киберпространстве, якобы ведущейся российскими структурами в последние месяцы. Как говорится в документе, чем дольше идёт спецоперация на Украине, «тем сложнее может стать поддержание единства и приверженности широкой международной коалиции».

«Украине и её союзникам по НАТО и прочим партнёрам необходимо подготовиться к попыткам России повлиять на киберпространство для подрыва поддержки Украины со стороны населения этих стран. И, как будет сказано ниже, как и все прочие угрозы, основанные на использовании кибертехнологий, работа по противодействию этим угрозам потребует внедрения инноваций как в области технологий, так и в сфере сотрудничества государственного и частного секторов», — говорится в документе.

Авторы доклада полагают, что противостояние российскому влиянию в киберпространстве должно формироваться на основе нескольких принципов. Один из них подразумевает, что борьбу нужно вести с применением цифровых технологий и соответствующей тактики. Авторы также призывают мировые демократии к объединению усилий по противодействию России в сфере кибернетической безопасности.

Напомним, что телеканал RT America официально объявил о прекращении производства контента 4 марта 2022 года. Тогда же работающая с телеканалом продюсерская компания T&R Productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.

«В результате непредвиденных событий и прерывания обычной деловой деятельности T&R Productions в настоящий момент прекращает всю работу по телевизионному производству во всех бюро по всем США», — говорилось в заявлении, опубликованном в Telegram.

Отметим, что незадолго до этого ЕС запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории союза.

Комментируя выводы авторов доклада об успехах «российской пропаганды», депутат Госдумы Олег Матвейчев отметил, что люди начинают искать альтернативные источники информации, когда пропадает доверие к собственным СМИ.

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«Американцы очень много раз попались на том, что они видят, читают и слушают в своих собственных медиа, и понимают, что находятся в фейк ньюз. Свободе слова американской нанесён был гигантский удар, когда собственного президента они заблокировали в Twitter. Всем американцам стало понятно, что они живут в стране, где есть информационный купол, где информация дозируется, где запрещают видеть одно, разрешают другое и показывают третье», — сказал депутат в беседе с RT.

Как отметил депутат, опытный зритель и читатель в США уяснил, что многие заявления в американских СМИ, как правило, не сбываются.

«Их прогнозы не соответствуют действительности. Замалчиваются факты, которые очевидны уже для всех, а про них не говорят. Люди понимают, что, если хочешь знать достоверную информацию, как бы ты к ней ни относился, смотри там. Все эти запреты, конечно, уронили трафик, но и в Америке, и в Европе, и по всему миру правда пробьёт себе дорогу», — заключил Матвейчев.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также полагает, что в США присутствует спрос на альтернативные точки зрения.

«Можно сколько угодно ограничивать трафик, но это будет лишь ещё одним аргументом в пользу того, чтобы американцы предпочли черпать сведения именно в достоверных источниках, потому что хотят видеть объективную картину и разные точки зрения, а не причёсанную Вашингтоном однобокую реальность», — сказал Белик в беседе с RT.