Исследование: в США отмечен рост трафика на сайты RT и Sputnik после начала спецоперации на Украине

Согласно исследованию, проведённому Microsoft, в США отмечен рост трафика на сайты RT и Sputnik после начала спецоперации на Украине.

В представленном компанией 40-страничном докладе о якобы российских дезинформации и кибератаках говорится, что значительное увеличение трафика наблюдалось с января 2022 года, пик пришёлся на 24 февраля, когда рост составил 82%.

В документе отмечается, что, несмотря на все принимаемые меры по сокращению трафика на сайты Sputnik и RT, показатели всё ещё выше, чем до начала спецоперации России на Украине, и сравнимы с посещаемостью The Wall Street Journal.

В начале марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Профессор политической коммуникации в Тегеранском университете Фуад Изади назвал блокировку RT на Западе инструментом гибридной войны против России.