Профессор Изади назвал блокировку RT на Западе инструментом гибридной войны против России

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Профессор политической коммуникации в Тегеранском университете Фуад Изади в беседе с RT назвал блокировку канала на Западе инструментом гибридной войны против России.

«Очевидно, что гибридная война, которую они ведут против России, будет иметь и экономический компонент, и компонент разведки, и компонент пропаганды. Отчасти поэтому они блокируют канал RT по всему миру — они не хотят, чтобы озвучивались какие-то другие точки зрения по поводу текущей ситуации на Украине», — заявил Изади.

Он напомнил, что Россия занимает важное место в мире с экономической точки зрения.

«В экономическом плане она (Россия. — RT) занимает далеко не последнее место в мире. А если учитывать её положение (ещё и) с точки зрения поставок энергоносителей или продовольствия (в том числе пшеницы), то оказать на неё подобное давление будет непросто», — пояснил Изади. 

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.

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