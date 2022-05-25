В Нидерландах подали жалобу в Европейский суд на блокировку RT и Sputnik в ЕС
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«Да, жалоба была подана в суд», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Нидерландская ассоциация журналистов и ещё несколько организаций и провайдеров, «выступающих за свободу интернета и прессы», заявили о намерении оспорить в Европейском суде блокировку RT и Sputnik в странах Евросоюза.
2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.