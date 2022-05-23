Несколько организаций в Нидерландах оспорят блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе
- AFP
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Такое заявление они подадут в Европейский суд в Люксембурге 24 мая.
В сообщении коалиции утверждается, что группа провайдеров и организаций попросит суд «вынести решение по общеевропейской блокаде» RT и Sputnik.
По мнению организаций, Совет министров Евросоюза принял «далекоидущее решение» о цензуре этих СМИ, «не отдавая должное свободе информации», закреплённой в договорах о правах человека, которые являются «основой демократии».
«Было поспешно решено ввести немедленную цензуру без независимой и тщательной проверки», — говорится в заявлении.
2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.
Португальский европарламентарий Сандра Перейра выразила сомнение в том, насколько легитимна и обоснованна цензура в сфере средств массовой информации на территории Евросоюза.