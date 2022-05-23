Несколько организаций в Нидерландах оспорят блокировку RT и Sputnik в Евросоюзе

Нидерландская ассоциация журналистов и ещё несколько организаций и провайдеров, «выступающих за свободу интернета и прессы», намерены оспорить в Европейском суде блокировку RT и Sputnik в странах Евросоюза.

Такое заявление они подадут в Европейский суд в Люксембурге 24 мая.

В сообщении коалиции утверждается, что группа провайдеров и организаций попросит суд «вынести решение по общеевропейской блокаде» RT и Sputnik.

По мнению организаций, Совет министров Евросоюза принял «далекоидущее решение» о цензуре этих СМИ, «не отдавая должное свободе информации», закреплённой в договорах о правах человека, которые являются «основой демократии».

«Было поспешно решено ввести немедленную цензуру без независимой и тщательной проверки», — говорится в заявлении.

2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

Португальский европарламентарий Сандра Перейра выразила сомнение в том, насколько легитимна и обоснованна цензура в сфере средств массовой информации на территории Евросоюза.