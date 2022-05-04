Британия вводит санкции против RT и Sputnik

В МИД Великобритании объявили о введении санкций против RT и Sputnik, а также в отношении других российских СМИ и журналистов.

Об этом говорится на сайте британского ведомства.

«Теперь мы перекрыли доступ к их веб-сайтам, учётным записям в социальных сетях и приложениям», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что под санкции также попали ВГТРК, информационное агентство «ИнфоРос», военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, специальный корреспондент Дмитрий Стешин, а также другие СМИ и журналисты.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России.

Также власти Соединённого Королевства запретили импорт российских стали и чугуна.