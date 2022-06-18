«Чёрный день для свободы СМИ»: как в мире отреагировали на решение Великобритании экстрадировать Ассанжа в США

Решение главы МВД Великобритании Прити Пател выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа американским властям осудили журналисты, правозащитники, политики и дипломаты по всему миру. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что резонансный вердикт стал «апофеозом гуманизма и апогеем свободы слова», поскольку Ассанжу грозит суровое наказание именно за журналистскую деятельность. В свою очередь, экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал принятое решение чудовищным проявлением того, насколько ослабла приверженность британских и американских властей защите прав человека. Осудили распоряжение Пател и в парламенте Соединённого Королевства, расценив его как вопиющее нарушение верховенства закона, свободы слова и прав человека. Вместе с тем эксперты отмечают, что вердикт был предсказуемым, так как Великобритания в этом процессе лишь исполняет волю США.

Решение британского министра внутренних дел Прити Пател одобрить выдачу Соединённым Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подверглось жёсткой критике со стороны мировой общественности, а также политиков, журналистов и дипломатов из разных стран.

«Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США, говорится в сообщении WikiLeaks. Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что наказание в виде 175 лет тюремного заключения австралийцу грозит именно за журналистскую деятельность.

Позднее в комментарии ТАСС она отметила, что нынешняя ситуация показательна с точки зрения вопроса соблюдения основных человеческих прав.

«Все слова о свободе в принципиальном отношении, по правам человека, это всё ложь, обман, какая-то дымовая завеса, а внутри абсолютно жёсткий механизм, циничный, не просто жёсткий, а жестокий и по большому счёту какой-то даже на грани человеконенавистничества, когда речь идёт о желании отомстить человеку, который с их (США. — RT) точки зрения сделал им больно», — пояснила дипломат.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на вердикт, написав в Telegram: «Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти». Она также выразила мнение, что жизни Ассанжа в Соединённых Штатах грозит опасность.

С критикой решения британских властей выступил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. В своём Twitter он написал, что в вынесение такого приговора трудно поверить.

«Это — чудовищное проявление того, насколько ослабла приверженность британских и американских властей защите прав человека. Как можем мы осуждать подобные авторитарные нарушения за рубежом?» — недоумевает Сноуден.

Высказалась о решении Пател и генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар, признав, однако, что оно не стало неожиданным.

«Экстрадиция Джулиана Ассанжа в США чревата для него огромными рисками, в том числе (риском. — RT) подвергнуться пыткам посредством одиночного заключения, а также это служит устрашающим сигналом для журналистов по всему миру», — написала она в Twitter.

Priti Patel's decision may not be surprising but it is to be denounced. Extraditing Julian Assange to the US would put him at great risk, including of torture through solitary confinement, and sends a chilling message to journalists the world over.https://t.co/0s6DQ0b0GQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 17, 2022

В свою очередь, бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку, который ранее был осуждён в США за разоблачение пыток, применявшихся во время допросов в управлении, заявил, что по личному опыту знает, что Ассанжа в Штатах не будет ждать справедливый суд.

Раскритиковали решение выдать журналиста американским властям и в британском парламенте. Независимый депутат Эндрю Уилки назвал этот шаг «возмутительным попранием принципов верховенства закона, свободы СМИ и прав человека». Он счёл, что в данных обстоятельствах премьер-министру Австралии, гражданином которой является Ассанж, Энтони Альбанезу стоило бы «прямо сейчас взяться за телефон и потребовать прекратить это безумие».

The decision by the UK Govt to approve extradition of Julian Assange to the US is an outrageous betrayal of rule of law, media freedom and human rights. @AlboMP must pick up the phone now and demand an end to this madness https://t.co/W0fi2lw38p. #FreeAssangeNOW#auspol#politas — Andrew Wilkie MP (@WilkieMP) June 17, 2022

Его коллега из Лейбористской партии Ричард Бургон считает «позорным» решение главы британского МВД.

«Там (в США. — RT) ему грозит тюремное заключение до конца жизни за его журналистскую работу по разоблачению военных преступлений, совершённых в ходе возглавляемых США войн против Афганистана и Ирака», — написал он в Twitter.

Между тем депутат от Консервативной партии, экс-министр по вопросам брексита Дэвид Дэвис, заявил, что с самого начала не верил в возможность справедливого суда для основателя WikiLeaks.

«Этот договор об экстрадиции нужно переписать так, чтобы у британских и американских граждан права были одинаковые, а не как сейчас», — заявил он.

Sadly I do not believe Mr Assange will get a fair trial. This extradition treaty needs to be rewritten to give British and American citizens identical rights, unlike now.https://t.co/LEL6ik0S8i — David Davis (@DavidDavisMP) June 17, 2022

В WikiLeaks вердикт основателю портала назвали «чёрным днём для свободы СМИ и британской демократии». Там подчеркнули, что власти США не могут смириться с тем, что Ассанж раскрыл миру правду о военных преступлениях, совершавшихся при их попустительстве.

«Они мстят ему, пытаясь на всю оставшуюся жизнь упрятать его в самые тёмные уголки своей тюремной системы, чтобы другим неповадно было призывать правительства к ответу», — выразили уверенность в организации.

«Это ещё не конец»

Между тем, как пояснил официальный представитель МВД Соединённого Королевства, в соответствии с британским Законом об экстрадиции 2003 года, Прити Пател обязана была подписать распоряжение о выдаче журналиста, если нет оснований, запрещающих это. В ведомстве сообщили, что суды Великобритании не пришли к мнению о том, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной, несправедливой мерой или несовместимой с его правами, включая право на справедливое судебное разбирательство и свободу слова.

В заявлении представителя также утверждается, что в США с Ассанжем будут обращаться надлежащим образом, в том числе и в том, что касается его здоровья. Помимо этого отмечается, что у журналиста есть возможность в течение двух недель подать апелляцию.

МВД Великобритании

Legion-Media

© Steve Vidler

Защита Ассанжа уже заявила о намерении обжаловать решение Пател. Как подчеркнула адвокат австралийца Дженнифер Робинсон, нынешним вердиктом «должны быть потрясены и обеспокоены» каждый гражданин, журналист, редактор и каждая медиаорганизация.

«Мы продолжим добиваться обжалования, это ещё не конец. Мы задействуем все доступные нам механизмы обжалования, чтобы не допустить этой экстрадиции. Мы продолжим призывать администрацию Байдена закрыть это дело, поскольку оно представляет серьёзнейшую угрозу свободе слова повсеместно, в том числе в США», — заявила Робинсон.

Она также отметила, что защита продолжает обращаться к правительству Австралии с просьбой защитить их гражданина, который находится в опасной ситуации. Решение же Пател, по словам Робинсон, сначала планируется обжаловать в британских судах, а затем при необходимости — в Европейском суде по правам человека.

История преследования

Джулиан Ассанж получил широкую известность в 2006 году в связи с публикацией различных секретных документов на основанном им портале WikiLeaks. В поле зрения США журналист попал в 2010-м, обнародовав засекреченные материалы Пентагона о действиях американских военных на Ближнем Востоке. В Вашингтоне сразу же обвинили его в нарушении закона о шпионаже от 1917 года и начали расследование. На тот момент журналист находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу, однако был вынужден покинуть страну из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

В декабре 2010-го Ассанж обосновался в Великобритании, где позднее его задержали по запросу Швеции. Несмотря на то, что адвокатам удалось не допустить выдачи журналиста шведским властям, он обратился в посольство Эквадора за политическим убежищем. В течение семи лет основатель WikiLeaks укрывался на его территории, пока занимавший на тот момент пост президента Эквадора Ленин Морено не отозвал в апреле 2019 года соответствующее разрешение.

Джуллиан Ассанж на балконе посольства Эквадора

Gettyimages.ru

© Jack Taylor

Это решение стало пропуском на территорию посольства для британской полиции, которая арестовала Ассанжа под предлогом неявки в суд в 2012 году. В мае 2019-го суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш.

20 апреля 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию журналиста в США. Тогда отмечалось, что окончательное решение по судьбе австралийца должна принять министр внутренних дел Великобритании, а защите позволялось подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если глава МВД примет решение о его выдаче американской стороне.

«Свобода слова полностью отсутствует»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что решение об экстрадиции Ассанжа было вполне ожидаемым. Как отметила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, Великобритания таким образом демонстрирует полное подчинение США.

«Это символический акт солидарности со стороны британцев на фоне глобальной напряжённости, а также и сигнал: империя лжи у нас общая, и с её врагами мы будем расправляться вместе», — пояснила она.

Эту точку зрения разделяет политолог Андрей Суздальцев. В комментарии RT он заметил, что нынешняя ситуация демонстрирует отсутствие в Великобритании суверенной судебной системы.

«Лондон выполняет волю заокеанского союзника и находится под давлением. Это доказывает, что одна из главных ценностей западного мира — свобода слова — полностью отсутствует», — рассказал аналитик.

Виктория Федосова обратила внимание на то, что судьбоносные решения по делу Ассанжа принимаются в тот момент, когда внимание мировой общественности переключено на украинские события. При этом аналитик предположила, что Украина в данном контексте является не столько ширмой для принятия решений, сколько фактором, обостряющим и подчёркивающим экстерриториальность американской юрисдикции именно тогда, «когда власть гегемона рассыпается».

Эксперт усомнилась в том, что апелляция со стороны защиты Ассанжа что-то изменит.

«Она только оттянет время выдачи: если британские суды уже не пришли к мнению, что выдача несовместима с соблюдением прав человека, доказать обратное практически невозможно, прецедент уже запущен», — пояснила Федосова.

Андрей Суздальцев придерживается аналогичного мнения.

«В Белом доме Ассанжа считают лютым врагом американского государства, так как он раскрыл их серьёзные тайны, что в некоторой степени сказалось на имидже США. И Вашингтон в стремлении наказать нарушителя готов пойти на любые ухищрения, поэтому там так легко отметают все рассуждения о правах человека и свободе слова. Когда затрагиваются интересы США, все эти ценности перестают существовать для них», — сказал политолог.

Виктория Федосова также отмечает, что США наряду с красивыми слоганами о демократии необходима «дубинка правосудия».

«Есть принцип национального права на национальной территории, есть международное право вовне, а есть американский принцип — национальное право США по всему миру. Если говорить о том, подрывают ли США таким образом свой авторитет, то постепенно — да. Но многим странам-союзникам США комфортно в существующей системе, и им по большому счёту всё равно, где правда и подлинная свобода слова. Пока она приносит им больше выгод, чем издержек, они будут закрывать глаза и на Гуантанамо, и на Ассанжа, и на Сноудена», — резюмировала эксперт.