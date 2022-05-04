Минобороны: ВСУ разместили военную технику на территории школ и профучилища в Краматорске
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«В Краматорске на территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами», — заявил Мизинцев.
В Минобороны уточнили, что эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.
Ранее в Минобороны рассказали, что украинские неонацисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы.
Также украинские силовики разместили бронетехнику и системы залпового огня на территории школ в Николаеве.