Минобороны: ВСУ разместили военную технику на территории школ и профучилища в Краматорске

Короткая ссылка
Украинские военные разместили военную технику и оборудовали склад с боеприпасами на территории школ и профессионального училища в Краматорске. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: ВСУ разместили военную технику на территории школ и профучилища в Краматорске
  • globallookpress.com

«В Краматорске на территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами», — заявил Мизинцев.

В Минобороны уточнили, что эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.

Ранее в Минобороны рассказали, что украинские неонацисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы.

Также украинские силовики разместили бронетехнику и системы залпового огня на территории школ в Николаеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить