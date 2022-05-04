Минобороны: ВСУ разместили военную технику на территории школ и профучилища в Краматорске

Украинские военные разместили военную технику и оборудовали склад с боеприпасами на территории школ и профессионального училища в Краматорске. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске на территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжелое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами», — заявил Мизинцев.

В Минобороны уточнили, что эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.

Ранее в Минобороны рассказали, что украинские неонацисты оборудовали огневые позиции в школах Харькова и Одессы.

Также украинские силовики разместили бронетехнику и системы залпового огня на территории школ в Николаеве.