Минобороны России: украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции в школах

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики в ряде городов оборудовали свои позиции в школах и психбольнице.

«В Барвенкове Харьковской области, в здании Областной психиатрической больницы №2, националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц», — сказал Мизинцев.

По его словам, в общеобразовательных учреждениях в Днепре, Николаеве, Краматорске и Славянске украинские военнослужащие и боевики батальонов территориальной обороны разместили огневые позиции, а также бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

Ранее сообщалось, что авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов ВСУ за сутки.