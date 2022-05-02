Авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов ВСУ за сутки
- РИА Новости
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.
По его словам, ракетные войска в течение дня поразили четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка — командный пункт украинской 93-й механизированной бригады.
«Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сообщил Конашенков.
Ранее Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты по украинскому ангару с оружием США.