Авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов ВСУ за сутки

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Авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск за сутки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

По его словам, ракетные войска в течение дня поразили четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка — командный пункт украинской 93-й механизированной бригады.

«Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты по украинскому ангару с оружием США.

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