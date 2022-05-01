Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты по украинскому ангару с оружием США

Министерство обороны России опубликовало пуск высокоточных ракет «Оникс» по ангару в районе Одессы с вооружением и боеприпасами, поступившими из США и Европы.

РИА Новости

На видео зафиксирован момент взлёта ракеты. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с оружием из США и стран Европы.