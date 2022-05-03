ВСУ разместили бронетехнику и системы залпового огня на территории школ в Николаеве

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские силовики разместили бронетехнику и системы залпового огня на территории школ в Николаеве.

«Прикрываясь мирными жителями как живым щитом... В Николаеве на территории школ № 6 и 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась», — сказал он.

По его словам, вместе с этим в посёлке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на Восточной и Молодёжной улицах на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а в подвалах — склады с боеприпасами. При этом мирных граждан насильно удерживают в квартирах.

Ранее Мизинцев заявил, что в общеобразовательных учреждениях в Днепре, Николаеве, Краматорске и Славянске украинские военнослужащие и боевики батальонов территориальной обороны разместили огневые позиции, а также бронетехнику, артиллерию и РСЗО.