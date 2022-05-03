МВД: пытавшийся сбросить взрывчатку в Приднестровье БПЛА был запущен с украинской стороны

Беспилотник со взрывчаткой в посёлке Маяк был запущен с украинской стороны, заявили в МВД Приднестровья.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны», — сказали в ведомстве.

Как отметили в МВД, злоумышленники планировали диверсию, их целью был ангар, где размещены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье ночью предотвратили вторую попытку диверсии в телерадиоцентре «Маяк».

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.