В Приднестровье предотвратили диверсию в телерадиоцентре «Маяк»
- AFP
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«Грузовой дрон с 2 кг пластида и пятилитровой ёмкостью с зажигательной смесью был нейтрализован. Взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала», — говорится в сообщении ТСВ Приднестровье.
Отмечается, что злоумышленники намеревались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов — это могло стать причиной вывода радиотелецентра из строя.
26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.