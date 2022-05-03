В Приднестровье предотвратили диверсию в телерадиоцентре «Маяк»

В Приднестровье ночью предотвратили вторую попытку диверсии в телерадиоцентре «Маяк».

«Грузовой дрон с 2 кг пластида и пятилитровой ёмкостью с зажигательной смесью был нейтрализован. Взрывное устройство должно было быть приведено в действие дистанционно, с помощью радиосигнала», — говорится в сообщении ТСВ Приднестровье.

Отмечается, что злоумышленники намеревались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов — это могло стать причиной вывода радиотелецентра из строя.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.