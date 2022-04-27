Глава МИД Приднестровья назвал заявление Санду о недавних терактах «очевидной нелепицей»
«Мы вчера с большим удивлением услышали позицию президента Молдавии Майи Санду, которая заявила, что террористические акты — это якобы следствие противоречий внутри Приднестровья. Это вопиющий нонсенс — заявлять такое, у нас это вызывает много вопросов. Явно молдавская сторона ведёт специфическую свою игру, потому что заявлять... такую очевидную нелепицу — тут явно есть определённая политическая игра, игра спецслужб молдавских тоже», — отметил он.
26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.
Президент Молдавии Майя Санду выразила мнение, что взрывы могут быть связаны с «противостоянием сил» внутри региона.