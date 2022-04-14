В Совфеде осудили решение парламента Молдавии о запрете георгиевских лент в стране

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в Молдавии в третьем финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент.
В Совфеде осудили решение парламента Молдавии о запрете георгиевских лент в стране
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

По мнению Ковитиди, принятие подобного законопроекта является очередным подтверждением «гуманитарной агрессии» коллективного Запада против стран постсоветского пространства.

Как отметила сенатор, подобная политика направлена на лишение этих государств суверенитета.

Она подчеркнула, что молдавские власти таким решением «предают исторические традиции».

«Они разрушают основы своей национальной идентичности», — заключила парламентарий.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о том, что в третьем, финальном чтении одобрен законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также на использование символики V и Z.

Таким образом, за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых «в связи с актами военной агрессии», физлицам, чиновникам и юрлицам будет грозить штраф.

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